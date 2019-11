"¿Viene la señora de la comida?": el doloroso pedido de un nene a su maestra

"Me dijo que en su casa se había acabado y que necesitaba más", explicó Brooke Goins, de 21 años, en una extensa publicación de Facebook.

La maestra hizo algunas preguntas más y así descubrió que su alumno no comía, y que para hacerlo dependía de las bolsas con alimentos que repartía la psicopedagoga de la escuela.

"Entonces pasó... me miró y dijo: 'esas pequeñas 'o', no tenemos esas en mi casa, pero cuando las tenemos me dan una buena sensación en la panza y me ayudan a dormir", relató la maestra, que enseña un curso en la Escuela Primaria de Jacksboro, Tennessee.

Las "pequeñas o" en cuestión eran unos fideos con forma de ruedas muy populares en Estados Unidos.

Goins comentó que sus colegas y ella juntaron fondos para comprarle comida al pequeño, que ahora está bien abastecido hasta después del receso de otoño. Además se estableció una "despensa estudiantil" en la escuela, de donde se puede servir cualquier alumno.

Como el post de facebook se volvió viral, Goins y sus compañeros aprovecharon para iniciar una colecta de alimentos y productos de higiene personal teniendo en cuenta que son muchos los alumnos de la escuela con necesidades similares a la del chico que deseaba un plato de fideos.