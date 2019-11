"Yo no soy tu padre, soy tu hijo": el viral que explota en los grupos de WhatsApp de hinchas de River

Viral de Viral de River

Inmediatamente se termina el misterio y empieza a develarse la temática del clip. “Además, vos estás cada vez más grande y aunque yo no quiera, no puedo, no puedo dar más vueltas", dice el hombre en tono de confesión.

"Yo no soy tu padre, soy tu hijo", reveló el hombre. Mientras se explica que de los 18 duelos mano a mano entre River y Boca, 13 fueron ganados por el “Millonario” y 5 por el “Xeneize”. En los últimos cinco “mata-mata”, (Sudamericana 2014, Libertadores 2015, Supercopa 2018, Libertadores 2018 y Libertadores 2019) el ganador fue el equipo de Marcelo Gallardo. El último triunfo “Xeneize” fue en 2004, aquel día de la expulsión de Tevez por hacer el gesto de “gallina” con los brazos.

“Yo te lo quería decir antes que vos me digas ‘che, pa, mirá qué distintos somos’”, cierra el hombre en el video aludiendo a la canción de cancha de River que compara a las dos hinchadas.