Festejó con los jugadores de River y se quedó sin trabajo: "Boca pidió que me echen"

Se trata de Néstor Portillo, quien trabajaba para la agencia de seguridad PCP y que a raíz de este video y de la difusión que se le dio al tema, fue despedido de su cargo horas después del encuentro.

seguridad boca festejando con jugadores de river

"Me echaron porque me abracé con Pratto y Suárez. La alegría no me la va a quitar nadie, hay que seguir adelante. Tengo una familia, tengo que conseguir otro laburo. La mano está jodida", explicó Portillo en diálogo con La Página Millonaria.

"Somos seres humanos, es una acción. Salió otro y me dijo 'a la una de la tarde andá a la empresa'. Cuando fui, el flaco que me atiende me dice '¿vos te das cuenta de lo que hiciste? Vos sos un profesional'", relató.

"Me dijeron que yo tenía que ser profesional, hace 11 años que estoy. Por una pavada hicieron semejante escándalo. Boca pidió que me echaran", agregó Portillo, quien no oculta su fanatismo por River aunque repudia y lamenta semejante decisión.

Uno de los que más se hizo eco del video en cuestión fue el periodista Martín Arévalo, quien lo difundió y junto a él brindó el nombre de Portillo. "Arévalo fue el que divulgó mi nombre en todos lados, me ensució", aseguró.

Lo cierto es que Portillo se quedó sin trabajo y ahora busca conseguir un nuevo empleo, aunque las ofertas por Twitter ya le empezaron a llegar. "Para mí sería un sueño trabajar en la seguridad de River", admitió el hombre.