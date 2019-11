Tamara Pettinato defendió a su hermano Felipe tras la denuncia por abuso sexual: "Es un hecho que no sucedió"

“Quedarse callado cuando no tenés nada que ocultar es como darle la razón a la otra parte”, sostuvo en primer lugar. “Es un hecho que no sucedió. Igual, para nosotros no es nueva la historia. Esto viene desde hace un tiempo”, reveló y pidió “a la gente” que no se queden solo con los titulares de los portales y que lean “la denuncia y la causa completa antes de opinar".

“Lo están acusando de tocarle la cola a una chica de 15 por afuera de la ropa. Como que le metió la mano en la cola sobre la ropa: esa es la denuncia. Leer título, ‘Lo denuncian por abuso sexual de una menor’ es mucho más muy fuerte”, puntualizó en el programa radial “¿Y ahora quién podrá ayudarnos?”.

Embed

Tamara indicó que su hermano “va a quedar manchado” por la noticia “aunque de nuestro lado sabemos que es un hecho que no sucedió” y aseguró que “las denuncias falsas existen”.

“En este caso hay toda una historia por detrás que no voy a contar por pedido de los abogados. La causa va a seguir adelante, lo van a tener que probar. Tampoco podés denunciar a cualquiera sin ninguna prueba. Manchado ya está, después lo van a tener que probar”, dijo y reiteró: “De nuestro lado sabemos que es un hecho que no sucedió”.

Y reiteró con énfasis, casi dirigiéndose a la familia de la denunciante: “Es un hecho que no sucedió, es una falsa denuncia que tiene muchos motivos detrás. El daño que quieren hacer ya lo están haciendo”.

Al ser consultada sobre cómo se encontraba su hermano contó que "está tranquilo porque sabe que no lo hizo": "Él nos dice que no lo hizo. Si la Justicia es justa no va a pasar nada, porque sería injusto que le suceda algo a alguien que no hizo lo que dicen", finalizó.