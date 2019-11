Puso en venta un riñón para cancelar una deuda de $300.000

Ayelén Cervin está desesperada: tiene una deuda de 300 mil pesos, no consigue trabajo y decidió ofrecer uno de sus riñones a cambio de dinero. Es oriunda de Fernández Oro, Río Negro, y compartió su pedido en redes sociales.



“Sé que la venta de órganos es ilegal y más de uno me va a juzgar por esta actitud, pero realmente no encuentro otra solución. Estoy desesperada”, manifestó la mujer en un mensaje que publicó en Facebook y rápidamente se viralizó.