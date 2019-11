Daniel Bertoni: "Beccacece no debe seguir en Independiente"

En lo que va de la era Beccacece, quedó afuera de la Sudamericana, ya no tiene chances de clasificarse a la próxima edición de la Libertadores y su paso por la Superliga es de los más irregulares del torneo. Muchos dieron su opinión sobre el futuro del entrenador del conjunto de Avellaneda y uno de ellos fue Daniel Bertoni.

"Hablan bien de él, dicen que trabaja bien, pero los resultados no se dieron. Yo escuché decir a Moyano que los contratos se respetan y bueno, si los respetan tendrá que seguir, pero para mí, en lo personal, no debe continuar: lo lamento mucho porque me parece que es un muchacho que trabaja muy bien pero no le han salido bien las cosas y se ha perdido mucho deportivamente", aseguró en Súper Mitre Deportivo.

Incluso confesó que su opción antes de que el ex entrenador de Defensa y Justicia llegara al puesto, era Gabriel Heinze y si le pidieran su opinión, lo recomendaría. Asimismo advirtió que el club debe contratar a un director deportivo.

Por otro lado, también habló de la larga sequía de Independiente en el torneo continental más importante de América. "Hace 35 años que Independiente no gana una Libertadores, somos el rey de copas del pasado”, sostuvo.

Además elogió al actual campeón de América: "Tengo envidia sana por el River de Gallardo, porque es un equipo copero".