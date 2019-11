En una entrevista con TyC Sports, el astro del Barcelona confesó que su arribo al conjunto rosarino no solo depende de sus propias ganas, si no que también del deseo de sus seres queridos.

“No me quiero ir del Barsa. Tengo el sueño de jugar en Newell's pero no sé si se va a dar. Tengo una familia y está por delante de mis deseos. Hay que intentar convencerlos a ellos. Cuando le digo en joda a Tiago que nos vamos para algún lado, no le gusta nada. Estamos un mes en Argentina y ya quiere volver con sus amigos”, afirmó.

Por otro lado, Messi dio su punto de vista sobre la locura con la que se vive el fútbol en nuestro país. Habló sobre las diferentes repercusiones que tiene la derrota en un clásico en Europa y Sudamerica.

"Me hubiese gustado jugar en el fútbol argentino en general. Iba a la cancha siempre con mi viejo, a la platea, a la popular, era impresionante. Además, jugar un clásico de esos debe ser terrible. Es más o menos lo mismo, pero la gente lo vive diferente, a nivel deportivo, de partido, es lo mismo, pero la gente en la Argentina está más loca por ese tema, no ganar el clásico significa muchísimo. Acá querés ganar pero si perdés no pasa nada, allá no podés salir de tu casa si perdés un clásico", cerró.