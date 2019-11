Carlos C. Vanhoy, el protagonista menos pensado de la jornada electoral

Las elecciones 2019 se definieron voto a voto y mesa a mesa en cada escuela y centro electoral del país -y del exterior a través de los servicios diplomáticos-, y las denuncias por irregularidades fueron inevitables.

Tanto fue así que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se refirió a hechos puntuales que serán investigados por la Justicial electoral a su debido tiempo. Hasta entonces, los usuarios de Twitter clamaron por Vanhoy, Carlos C. Vanhoy.

Embed Denuncien al fiscal k Carlos C. Vanhoy — marta alicia aguilera #JuntosPorElCambio (@MartaAguiler) October 27, 2019

"Acá en Isidro Casanova hay un fiscal K que está amenazando a todos. Es un tal Carlos C. Vanhoy. ¿Alguien conoce a Carlos C. Vanhoy?", disparó un usuario a modo de humorada. El destinatario original ignoró el mensaje, pero otra persona terció: "Denuncien al fiscal k Carlos C. Vanhoy (sic)".

El ímpetu de la usuaria disparó toda clase de chistes, más que nada en referencia a las bromas telefónicas que Bart Simpson suele hacerle a Moe para hacerlo pasar vergüenza en su propio bar.

El juego de palabras con el nombre del buen Carlos C. sirvió para entretener a los usuarios de Twitter durante las horas previas al cierre de los comicios y el vehemente fiscal K estuvo como tercera tendencia en Twitter gran parte de la jornada electoral.