Hugo Moyano: "Es fundamental que vuelva el Ministerio de Trabajo"

"Alberto tiene que garantizar que no se pierdan más puestos de trabajo y se empiece a recuperar la industria y el salario", afirmó el líder sindical en una entrevista con el programa "Crónica Anunciada" en Futurock.

Alberto Fernández Alberto Fernández flanqueado por Hugo Yasky, Máximo Kirchner, Hugo Moyano y Sergio Palazzo

También opinó que "va a ser importante que el próximo ministro de Trabajo sea alguien que conozca de esto" y dijo que esperan juntarse pronto con Fernández para "empezar a definir algunos temas".

Sobre las elecciones dijo que creía que "iba a ser superior la diferencia pero la gente demostró que no quiere seguir así" y resaltó "ahora sobra gente para festejar, cuando había que pelear muchos se borraron".

Además opinó que Macri no será el jefe de la oposición porque "no tiene calidad de líder, lo imagino descansando afuera para no hacer más macanas de las que hizo".

Moyano se refirió también a los dichos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de que ahora tendrá que salir a buscar trabajo apuntó que "es servicio, así que ese trabajo ya lo tiene, no creo que le falte" e ironizó:"Si viene a la CGT la vamos a ayudar a conseguir y a defender".