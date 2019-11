Habló Braian, el joven detrás del meme racista: "En la calle la gente me mira distinto por lo que pusieron ahí"

Gallo, que es papá de Mateo, lleva un año y medio sin trabajo. Como él hay muchos vecinos de su zona que está igual, y en su caso econtró una esperanza en la política con el Frente de Todos.

Por eso terminó a la cabeza de la mesa 0690, donde le sacaron una foto que se convirtió en viral y dejó en evidencia los prejuicios sociales sobre su vestimenta.

"Arrancamos a las 8 y tipo 2 o 3 viene un compañero de trabajo y me dice 'mirá, Braian, te escracharon en Facebook'. No le di bola porque viste que pensás que no es nada. A la noche, cuando salgo de la escuela tipo 21 y llego a mi casa tipo 22 habían explotaban las redes con mi foto", expresó el joven al canal Crónica TV.

"Quedé sorprendido, medio shokeado. Ahora por lo que está pasando estoy peor. En la calle la gente ya me mira distinto por lo que pusieron ahí. No robo ni nada, tengo mi casita, mi hijo, mi 'jermu'", describió.

Para esa persona que viralizó su foto con intenciones maliciosas, Braian sólo tuvo palabras de desasosiego. "Le diría que yo creo que hizo eso porque le gusta y andá a saber si no lo sigue haciendo, pero la gente que vio todo, todos los que compartieron...", expresó.

Y es que el muchacho quedó dolido por el episodio y hasta evalúa iniciar acciones legales contra la persona que lo ridiculizó y lo convirtió, una vez más, en el blanco del prejuicio ajeno. "La gente te ve con una campera deportiva y una visera y se corre para un costado porque no sé qué piensan, que uno les va a robar", expresó.

Braian aseguró que no se sintió discriminado, "pero te das cuenta cuando la gente te ve y te esquiva" por cómo va vestido.

Por suerte para él su caso llegó a oídos del presidente electo, Alberto Fernández, quien le escribió un mensaje en Twitter.

"Le mando un saludo y un abrazo y le quiero agradecer. Me llegó al corazón lo que dijo él. Vos sabés que el presidente no a cualquier ale va a mandar un mensaje así", expresó Braian, quien pidió que el flamante mandatario llegue a su zona.

"Acá en los barrios bajos tiene que meterse y ayudar a la gente, porque acá vos ves a los vecinos y no soy el único que sufre", sentenció Braian.

Las cámaras de televisión lo encontraron cuando se disponía a salir con sus compañeros a limpiar un arroyo, porque forman parte de una cooperativa de trabajo en Cuartel Quinto, partido de Moreno.

"Me duele que digan todo esto. Voy a hacer lo que tengo que hacer ahora, que ir a lo legal", aseguró el muchacho.