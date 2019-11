Maxi Rodríguez con Diego Maradona Maxi Rodríguez con Diego Maradona

“Algún día volveremos a esta cancha. Yo soy ‘leproso’ y a mí no me compra nadie, soy incomprable. Gracias de todo corazón a todos. Estuve hablando con la gente de Newell's, algún día nos veremos. Yo no hablo por hablar. No quiero poner calientes a los de enfrente. Gracias por venir, gracias por el recibimiento, gracias por esto. Gracias por este amor. Voy a volver", dijo el astro del fútbol mundial.

Fabián Basualdo, Roberto Sensini, Alfredo Berti, Gustavo Raggio, Ricardo Giusti, Cristian Ruffini, Roque Alfaro, Juan José Rossi y Fabián Garfagnoli, entre otros ex compañeros del “10” en Newell’s y la Selección argentina estuvieron presentes.

Maradona recibió un cómodo sillón poltrona para dirigir el partid. Lo mismo firmó y quedará en el club.