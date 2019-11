Alberto Fernández le comunica este miércoles a Macri quiénes serán sus economistas de transición

Según adelanta el diario Página 12, el equipo designado por Fernández estaría compuesta por seis miembros, pero el listado está abierto a nuevas incorporaciones. Matías Kulfas y Cecila Todesca dirigirán el grupo propuesto por el presidente electo.

alberto fernández macri Crédito: @alferdez

Participarán además tres expertos que fueron parte de la Jefatura de Gabinete del gobierno de Néstor Kirchner: el ex secretario de Finanzas y ex embajador en Alemania, Guillermo Nielsen; el ex vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la ex presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont. Además, el empresario José Ignacio de Mendiguren también será de la partida.

De parte del Gobierno participarán los funcionarios como el titular del Palacio de Hacienda, Hernán Lacunza, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

El equipo designado por Fernández trabajará con los coordinadores de la transición compuesto por Santiago Cafiero, Eduardo Wado de Pedro, Gustavo Beliz y Vilma Ibarra.