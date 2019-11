Dos promesas de Boca y San Lorenzo están en la mira del Barcelona

Se trata de Matías Palacios de San Lorenzo y Exequiel Ceballos de Boca, según informó Mundo Deportivo. Los chicos de gran presente en su categoría están en los planes del conjunto culé para continuar reforzando sus canteras.

Palacios, que ya debutó la primera del Ciclón, también está en la mira del Real Madrid. Según sus propias declaraciones, le gustaría jugar en ambos equipos. "Me he enterado por las redes sociales. Me encantaría estar en cualquiera de los dos. Son clubes muy grandes y muy lindos para jugar", aseguró en diálogo con el medio As.

Ceballos por otro lado, aún no tuvo la posibilidad de llegar a la Primera y aunque tiene contrato con el Xeneize desde hace un tiempo, no está en la consideración de Alfaro para llegar al primer equipo.