Zárate: la autopsia reveló que Lautaro Cardozo tuvo una muerte súbita

Horas antes, el pequeño había recibido una patada en el pecho durante una pelea en la Escuela N° 35 de Zárate, a la que asistía. Pero su madre, Leonela, no se enteró de ello hasta después de su funeral.



La causa recayó en la UFI N° 2 de Campana, a cargo de Matías Ferreirós, que indicó que los resultados preliminares de la autopsia realizada en la morgue judicial de Campana "no detectaron ningún tipo de lesión traumática que pudiera haber provocado la muerte. No se constataron lesiones en el cuerpo que puedan dar ese desenlace fatal".

El informe preliminar determinó que el nene murió producto de una muerte súbita y que no tendría directa relación con lo denunciado por la familia del joven.



No obstante, Ferreirós aseguró que son necesarias pericias complementarias para determinar las causas detrás del diagnóstico, que se llevarán a cabo en los laboratorios periciales de La Plata, con un análisis toxicológico a su sangre y otro análisis a sus vísceras. La historia clínica de Lautaro también será incorporada.

Sin embargo, fuentes de la investigación sostuvieron que un nene de 11 años “no va a tener probablemente sustancias en sangre y es difícil que aparezca en las pericias algo relacionado al episodio en la escuela”.