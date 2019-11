Kicillof llegó a la gobernación en La Plata para iniciar la transición con Vidal

Embed Cumbre Vidal - Kicillof, la transición en macha



El Gobernador electo entra a la casa de gobierno de la provincia para el primer encuentro pic.twitter.com/7pmXcVUuzA — C5N (@C5N) October 31, 2019

Ambos políticos anunciaron los equipos que entablarán las negociaciones para llevar adelante un traspaso ordenado. Del lado de Vidal estarán el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai; el ministro de Economía, Damián Bonari; y el Subsecretario de Coordinación de la Gestión, Emmanuel Ferrario.

vidal kicillof

Por parte de Kicillof, sus principales colaboradores serán el ex secretario de Comercio, Augusto Costa; el ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Carlos Bianco; el ex presidente de la Comisión Nacional de Valores, Cristian Girard; el ex director del Banco Central, Juan Cuattromo, y el rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, Federico Thea.

axel kicillof la plata gobernación.mp4

Al finalizar la reunión, el gobernador electo irá a Tigre para encabezar un encuentro con intendentes peronistas - lo esperarán el intendente anfitrión Julio Zamora y Sergio Massa- mientras que la actual mandataria recibirá los 61 jefes comunales de Juntos por el Cambio.

Cambiemos que gobernaba en 69 intendencias a partir de diciembre se quedará con 61. El peronismo que Gobernaba en 62 y va a gobernar en 69 a partir de los resultados de las elecciones del domingo. Falta resolver la elección en Roque Pérez, donde con el 94,28% de las mesas escrutas, el peronista Juan Carlos “Chinchu” Gasparini pierde por ocho votos frente a Juan María Cravero, de Cambiemos.