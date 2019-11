Sturzenegger destrozó a Macri: "Su presidencia fue un fracaso económico"

"Los resultados económicos fueron indudablemente malos y explican por qué Macri perdió su intento de reelección”, señaló en un artículo publicado en la revista Americas Quarterly y agregó que el presidente saliente termina su mandato "con una caída en el ingreso per cápita de cerca del 10% y una inflación acumulada superior al 300% en sus cuatro años, sería fácil declarar su presidencia como un fracaso (lo que, en términos de resultados económicos, fue)".

Para Sturzenegger, el fracaso es "sorprendente porque Macri se enfrentó no sólo a un escenario internacional relativamente benigno, sino también porque recibió un apoyo sin precedentes de una serie de circunscripciones".

"Los votantes respaldaron a Macri masivamente nuevamente en las elecciones de mitad de término de 2017. Los mercados financieros internacionales elogiaron sus políticas orientadas al mercado y financiaron al Gobierno en el equivalente al 4% del PIB en 2016 y 2017, aceptando su estrategia de un enfoque gradualista de la reforma fiscal", enumeró.

Sobre economía, sostuvo que "la herencia, si bien fue crítica, tampoco es suficiente para explicar el resultado".