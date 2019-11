"El guardián en el centeno", ¿qué buscamos de la política?: el editorial de Julián Guarino en "Recalculando"

guarino 31-10

“Existe una expectativa, que va ganando volumen, y el germen es el cambio a algo que tiene que contraponerse de manera radical a la situación actual”, reflexionó el economista y periodista y se preguntó “si entre la política y esa expectativa no hay algo que los une por debajo y que ha faltado en el gobierno actual”.

En ese sentido tomo la novela contada en primera persona por Holden, un adolescente que deambula por Nueva York que se rebela contra casi todo pero que siente empatía con los niños. Es él quien en algún momento plantea que la sociedad es un gran campo plantado con centeno que en algún lugar tiene un gran abismo y quien se propone como guardián para intentar que los más chicos no caigan allí.

“La adultez tiene que ver con el individualismo, con la indiferencia y le propongo si ese abismo no es mirar que existe desigualad en nuestro país y no hacer nada y si ese abismo no tiene que ver con la posición de un poder de turno que ha acrecentado todas esas falencias que nos atraviesan como sociedad”, apuntó.

“Él (Holden) es la reserva del idealismo, del ideal, que es lo que une a la política con la expectativa, el ideal es lo que le faltó a la política argentina”, reflexionó Guarino y agregó: “Ojalá aparezcan pronto”.

En ese sentido, recordó que “en los últimos días el presidente electo, Alberto Fernández, ha dado algunas señales: ponerse la gorra de Braian Gallo, el joven presidente de mesa discriminado y ha rescatado la imagen de Raúl Alfonsín, porque ahí yace un ideal de la política, y que estamos recuperando permanentemente, ese ideal que ha faltado en los últimos años”.