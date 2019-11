Reunión de Gabinete ampliado y balance con ministros: la agenda de Macri tras otro fin de semana de descanso

En la Sala Sinfónica del CCK, el mandatario realizará un balance de la campaña electoral y se espera que refuerce el mensaje de desarrollar una transición ordenada. También podría revelar alguna pista sobre su futuro político: es decir, si intentará buscará ser el líder de la oposición en base al 40% de votos conseguidos luego de la estrepitosa derrota en las PASO, y con Juntos por el Cambio como primera minoría en la Cámara de Diputados.

Además serán oradores la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el reelecto jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, otros dos dirigentes que eventualmente podrían disputarle el liderazgo opositor.

Sin embargo, no se sabe si la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ni si los gobernadores radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gerardo Morales (Jujuy) asistirán al cónclave oficialista.

La semana pasada, la diputada había anunciado que dejará su banca el 1 de marzo ante lo que sería su retiro de la vida política.

Tras el acto en el CCK, Macri seguirá con una serie de reuniones que comenzó la semana pasada con funcionarios de su Gabinete para hacer el balance final de la gestión en cada área, en el marco de la transición que coordina junto al presidente electo, Alberto Fernández.

En la última reunión de Gabinete ampliado ocurrida el 15 de agosto pasado, luego del cimbronazo que significó el resultado de las PASO con una diferencia holgada a favor del Frente de Todos, Macri había expresado que no había que enojarse con los que no lo votaron sino que había que afinar la escucha de las demandas que el Gobierno no estaba atendiendo.