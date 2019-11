Eduardo Valdés, en Right Now: "Ojalá que Macri lo invite al Papa a la asunción de Alberto"

En una entrevista con Right Now, el programa de entrevistas conducido por Julieta Camaño en C5N, Valdés aseguró que ése es su deseo. "La foto de Macri con Fernández nos hace más grandes como país. Esa foto atemperó el mercado. Alberto no dudó hacer esa foto, él aceptò la noche anterior cuando Macri lo llamò", comentò.

"La foto fue fuerte, y ahora ojalá que Macri lo invite al Papa a la asunción de Alberto. A la entrega de mando, porque creo que ahi ponemos toda la carne a la parrilla para inaugurar un nuevo tiempo en la Argentina", agregó. Luego, contó que hizo ese pedido a través de Federico Pinedo.

Valdés también habló de la tarea que tendrá que asumir Fernández como presidente: paliar la desigualdad social.

"Con Alberto veníamos de familias no peronistas, y nos hicimos peronistas porque nos dolía la desigualdad social. Del 82 a la fecha no hemos mejorado la desigualdad, la democracia le debe a la sociedad argentina trabajar para acercar esa brecha de ricos y pobres", reflexionó.

Además dijo que hay "unir, que esa grieta dnde el que no piensa como yo no tiene que participar en política, perseguirlo, meterlo preso y si es dueño de un medio de comunicación, peor". "No hubo una sola persona presa en los 12 años que estuvimos. No somos perseguidores y menos en la actividad polìtica", aseguró.