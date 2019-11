Thelma Fardin, sobre el juicio contra Juan Darthés: "Tuvo un costo muy alto llegar hasta acá"

Fardín añadió: "Me ocupa saber que no es la realidad del gran porcentaje de mujeres que se animan a hacer una denuncia de esta índole. Yo soy de alguna forma, pese a mi condición de víctima, soy una afortunada porque tengo un nivel de contención muy amplio. Lamentablemente esta no es la realidad de muchas mujeres".

Además resaltó que es difícil acceder a una "justicia real" y que hay que trabajar para "cambiar los estándares probatorios y que el proceso no sea tan revictimizante. Hay un proceso burocrático de generar pruebas". Recordó en una entrevista con Radio con Vos que para ella tuvo "un costo muy alto llegar hasta acá: pericias psicológicas, psiquiátricas, incluso física. Entonces el costo es muy alto para la víctima para lograr algo que se asemeje a la Justicia".

Respecto a la continuidad de la causa contra Darthés, dijo que "como es muy poco probable que lo extradite y se lo lleve a Nicaragua, el proceso judicial va a tener que seguir en Brasil y eso haría que haya que traducir, que yo vaya allá. Es muy complejo".

Además reflexionó: "Mi nivel de exposición es lo que, finalmente, me protege. Es mucho más difícil para otras mujeres que están en mi misma situación. Creo que este caso sirvió como ejemplo de todas las estrategias que se usan del lado de los abusadores para tratar de deslegitimar la palabra de quienes nos atrevemos a denunciar".