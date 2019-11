Macri negó que vaya a retirarse: "Hay gato para rato"

macri gato para rato

"A los que desde el 2003 me preguntan si me voy a jubilar; estoy acá, no me voy a ir a ningún lugar (...) Quiero decirles que de verdad hay Mauricio para rato, o debería decir hay gato para rato", declaró.

"Este fue el compromiso más importante y más grande que tomé en mi vida. Un compromiso así no termina porque termina una gestión de gobierno”, aseguró y agregó: “No nos podemos desenchufar de un día para el otro".

Luego indicó: "Desde el lugar que me toque, voy a seguir trabajando para lograr ese país que nos merecemos".

Sobre su derrota en las elecciones, reconoció: "No fue el resultado que esperábamos, pero nos vamos habiendo hecho un aporte importante hacia el futuro".

Y subrayó que "se va a casa con la conciencia tranquila y las manos limpias" tras conseguir "transformaciones trascendentes", como "despertar a millones de argentinos y recuperar la esperanza de que sí se puede".