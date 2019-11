Alta ficción, el documento de la herencia de Macri: el editorial de Guarino en "Recalculando"

guarino 4-11

En ese sentido, el economista y periodista apuntó que “el Gobierno apuesta de manera contundente a hacer ficción en esta última parte del proceso político” e indicó cómo lo hace: “Tratando de atacar lo que nosotros llamamos realidad, duele la realidad, a nadie la gusta la pobreza e indigencia, a nadie la gusta una inflación que roza el 60%, que la desigualdad sea un problema cada vez más importante y no menos”.

En ese sentido, recordó que Cambiemos “llegó al poder prometiendo transparencia y encargarse de aquellas cuestiones que ya eran difíciles en diciembre de 2015, pero la totalidad de los problemas que atraviesan al sector social más importante de la Argentina se han agravado”.

“Se va mirando para otro lado e incluso se va escribiendo ficción”, denunció y contó que, entre otras cosas el informe asegura “que ahora sí el país está listo para crecer, la hipótesis usted la conoce pero con esto se le va a pulsar a Alberto Fernández sobre la herencia”.

También “dice que no hay desempleo sino más gente buscando trabajo, que el punto de partida es más sano que hace unos años, que bajó la presión tributaria”.

En ese sentido, apuntó: “Le habla no solo a los suyos sino ya piensa en términos de oposición, no de gobierno y no le importa lo que está pasando”.