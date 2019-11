Piden llevar a juicio oral a Eugenio Veppo por atropellar y matar a una agente de tránsito

El periodista está acusado del delito de "homicidio simple con dolo eventual" de la agente de tránsito Cinthia Choque y las "lesiones graves" que sufrió su compañero Santiago Siciliano.

veppo velocidad.mp4

La familia de la agente fallecida ya había solicitado, días atrás, que Veppo sea sometido a debate oral por el mismo delito pero aún resta conocer la postura de Siciliano, ya que el pasado viernes el abogado Mauricio D'alessandro, que lo representaba en el expediente, renunció a su cargo, por lo que el agente debió nombrar a un nuevo letrado.

De acuerdo a la investigación, alrededor de las 3.35 del 8 de septiembre, el imputado que iba junto a otro hombre y una mujer conducía su Volkswagen Passat V6 FSI 4 Motion “incumpliendo la reglamentación vigente al transitar a una velocidad elevada (no menos de 130 kilómetros por hora) que excedía la máxima permitida en este tramo de la avenida Figueroa Alcorta –que es de 70 km/h- y zigzagueando temerariamente".

De acuerdo al dictamen de la representante del Ministerio Público Fiscal, el imputado tenía pleno conocimiento que el manejo de un vehículo automotor "en forma temeraria, zigzagueante y a gran velocidad por una avenida de la Ciudad de Buenos Aires y luego de haber ingerido alcohol conforme lo relatan los testigos que declararon en el sumario, resultaba peligroso para la vida de terceras personas que podía cruzarse en dicho andar, sin perjuicio de lo cual obró en forma desinteresada, causando finalmente la muerte de Choque y las lesiones graves a Siciliano”, según publicó fiscales.gob.ar.

atropello y mato agentes de transito.mp4

Para la Fiscalía, “Veppo conducía a muy alta velocidad –no menos de 130 km/h- por una avenida cuya máxima permitida era de 70 km por hora. Que además lo hacía zigzagueando de izquierda a derecha para rebasar a otros conductores y luego de haber ingerido alcohol. Tal actitud, sumado al desprecio evidenciado con posterioridad al hecho al huir del lugar nuevamente a gran velocidad y zigzagueando, resulta una manifiesta indiferencia respecto a los resultados producidos, cuya producción –por la forma en que conducía en plena ciudad- se ha representado como no improbable”. Además, destacó que “el control de tránsito estaba correctamente implantado y señalizado y, por ello, altamente visible para todos los conductores que por allí transitaban”.

Concluyó que “con su accionar, Veppo ha sometido a las víctimas a situaciones peligrosas que no tuvo la seguridad de controlar, por más que tuviera la esperanza de que no iba a producirse el resultado o no lo haya deseado”.

En virtud de las pruebas –que incluyen filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona que registraron el hecho y la huida del imputado- y testimonios recolectados durante la investigación, la fiscal Monteleone le solicitó al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, la clausura de la investigación y la elevación a juicio de la misma, en orden al delito de homicidio simple con dolo eventual –en perjuicio de la agente Choque- en concurso ideal con las lesiones graves –que sufriera el agente Santiago Siciliano-.