Alberto Fernández: "Ha llegado la hora de generar condiciones de igualdad"

"Ha llegado la hora de generar condiciones de igualdad", afirmó el líder del Frente de Todos. “El gran desafío que tenemos como América latina es dejar de tener este estigma que nos convierte en el continente con más desigualdad”, apuntó también.

Luego advirtió: “Esto que propongo no es perjuicio de nadie, es en beneficio de todos porque las mejores sociedades son las más iguales”. Sobre los últimos años de bonanza, durante los gobiernos kirchneristas, indicó que “el mayor crecimiento fue que toda la sociedad se igualó”.

"Cuando privilegiábamos a los que menos tenían irónicamente fueron años de mucho crecimiento", expuso y recordó que "nuestras sociedades fueron ricas porque los que menos tienen tuvieron derechos".

Sobre las políticas de desigualdad, advirtió que "son las lógicas de este presente y muchas veces la pérdida de esos derechos generan reacciones, eso lo vemos en Ecuador y en Chile".

"Tal vez Lula esté preso porque no consiguió lo que nadie había conseguido: que más de la mitad de la sociedad sea de clase media, hasta entonces predominaba la pobreza, tal vez eso es lo que no le perdonaron", reflexionó y recordó que junto con él también persiguieron a Cristina Kirchner en Argentina y a Rafael Correa en Ecuador, para quien pidió un aplauso.

Durante el tramo en el que respondió las preguntas del público, indicó que “el aborto es parte de la hipocresía argentina que condena a la mujer sin recursos a practicárselo en condiciones muy malas de asepsia y pone muchas veces en peligro su vida”. En ese sentido, agregó: “Toda mi vida enseñé que el aborto no debe ser un delito, así que no me cuesta nada decirlo”.

No obstante, recordó que “los derechos de las mujeres van mucho más allá del aborto, esto hay que tenerlo en claro”.

Luego reflexionó que “más austeridad en Argentina no puede haber, sufrió un ajuste terrible. Volvió a parecer el sarampión porque el Estado dejó de vacunar” e indicó que “el Estado se ha achicado mucho como les gusta a los liberales. Dijeron ‘cuánto poder hay acá’ y se lo repartieron a sus amigos, desde el 10 de diciembre los poderosos van a ser los argentinos”.