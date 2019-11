Ciudad Evita: encontraron asesinado a un matrimonio en su casa

Un matrimonio de nacionalidad boliviana fue encontrado sin vida dentro de su casa en la localidad bonaerense de Ciudad Evita, partido de La Matanza.



La pareja no respondía a los llamados desde hace días y un familiar se acercó al lugar -en el que funcionaba un taller textil-, donde halló los cuerpos. El hombre estaba en el baño, maniatado y envuelto en una tela.



Según las primeras informaciones, el principal sospechoso es un ex empleado del taller, que se encuentra prófugo.



Se esperan las pericias forenses para determinar cuándo ocurrió el hecho y las causas, ya que no hay indicios de que la puerta de la casa haya sido forzada.