Ciudad Evita: balearon al jugador de Arsenal Alexis Salinas y lo dejaron ciego de un ojo

Alexis Salinas 1.jpg Alexis Salinas, tiene 22 años, es jugador de Arsenal

"Mi hijo esta mal porque él quiere seguir jugando y le quitaron la luz de sus ojos",

dijo Cristina por C5N.

"Pido justicia, que se investigue y que se encuentre a esa persona que injustamente cegó a mi hijo. Él estuvo en el lugar equivocado, siempre va a ahí los viernes y sábados y nunca le pasó nada", señaló la mujer.



Las lesiones sobre el rostro de Alexis se habrían producido por el impacto de los perdigones de un arma de fuego. Según las primeras informaciones, los jóvenes fueron confundidos con otros en un persunto ajuste de cuentas. "Les tiraron a matar y le arruinaron la vida a mi hijo", dijo Cristina.



Alexis es defensor y llegó a Arsenal desde Argentinos. En ese club creció. A pesar de que todavía no había logrado ganarse un lugar en el equipo de Sergio Rondina, soñaba con lograrlo en las próximas fechas. Desde el Bicho, escribieron un mensaje en apoyo al futbolista.

Embed Alexis Salinas, futbolista de nuestra institución, sufrió la pérdida de la visión en uno de sus ojos debido a los perdigones impactados en su rostro en un hecho de inseguridad #ArsenalFútbolClub se encuentra en contacto permanente con Alexis y envía fuerzas a su familia. pic.twitter.com/xIOVFYoQyD — Arsenal Fútbol Club (@ArsenalOficial) November 5, 2019



"El Tanque nos necesita. Alexis Salinas, ex jugador de las divisiones juveniles de Argentinos, necesita la ayuda de todos para no perder la visión, tras un hecho que aún no está del todo claro", publicó la cuenta de Twitter "Semillero del Mundo" (@juvenilesAAAJ).