Alexis Salinas, el jugador de Arsenal baleado: "Tengo miedo de no volver a ver a mi hijo"

El hecho ocurrió el domingo a la madruga. Desde un auto, les dispararon y Alexis y sus amigos resultaron gravemente heridos."Estaba sentado y sentí una explosión enfrente a mi cara. No vi a nadie, fue un ataque sorpresa", indicó el joven a la prensa. "Pensé que me habían matado", agregó.





Embed Jugador de Arsenal baleado: Habla Alexis Salinas



️ "Los médicos dicen que hay esperanza"

️ "Me da mucho miedo mi futuro"

️ "Mi familia es lo mas grande que tengo" pic.twitter.com/nzzwNaOgRV — C5N (@C5N) November 6, 2019



Salinas describió que cuando sintió la explosión se arrastró por el piso, pero no veía nada. "Fue un segundo. Pensé que me habían matado", contó.



Conmovido, el joven aseguró que se siente triste y tiene la ilusión de recuperar la visión. "Trato de tener fuerza y de poder recuperar por lo menos un ojo. Los médicos me dijeron que hay esperanza", aseguró.

"Le pido a Dios que me dé luz a mis ojos. Tengo un hijo de 4 años y tengo miedo de no verlo más", dijo entre lágrimas.

El futbolista considera que el ataque fue producto de una equivocación, no sabe quiénes fueron. "Varios amigos nos dijeron que vio un auto blanco. Yo creo que se equivocaron de personas. Creo que estaban buscando a otra banda", aseguró.

Por último dijo que se siente "fuerte para salir adelante" y que varios de sus compañeros y ex compañeros lo llamaron y le escribieron para darle fuerzas.