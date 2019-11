Justicia por Santi: condenaron a 38 años de prisión al hombre que violó al nene de seis años

El aberrante hecho ocurrió en esa ciudad en agosto de 2014, cuando Santi fue engañado por Verón -vecino y padre de un amigo- para meterlo adentro de su casa y cometer el abuso.

El condenado prendió la cortadora de césped para evitar que se escuchen los pedidos de auxilio y violó al nene con la complicidad de otro menor de edad.

En ese momento, el niño no contó lo sucedido porque fue amenazado de muerte, pero no pudo soportar los dolores abdominales y finalmente pidió ayuda. La visita al médico destrabó el caso, ya que el profesional notó que las heridas de Santi eran compatibles con un abuso sexual. Inmediatamente realizó la denuncia.

Por la gravedad del caso, Santi debió ser trasladado al Hospital Garrahan de Buenos Aires. Allí, una amiga y benefactora de la familia, Malena Stein, se convirtió en apoderada en Buenos Aires y comenzó una campaña en las redes sociales reclamando la pena máxima.

Con esta condena, Stein tiene otro objetivo: presentar un proyecto de ley para que quien viole cumpla una verdadera cadena perpetua. La ley actual no establece perpetua para este tipo de delito.

"Es una vergüenza llamarle perpetua a una condena que no dura para siempre, y es bochornoso que en esta clase de delitos aberrantes la condena no sea por siempre", escribió este miércoles en Twitter.

El padecimiento de Santi y la ayuda de las redes sociales

Las lesiones compatibles con una violación que encontró el médico era un absceso abdominal y fiebre alta. Cuando lo quisieron operar se encontraron con un cuadro de destrucción interna que motivó la derivación a Buenos Aires. Acá debieron extirparle todos los intestinos, por lo que prácticamente no puede comer por boca.

Abel Pintos y China Suárez, entre otros famosos, se involucraron en el caso con campañas en las redes sociales y donaciones.

"Fue gracias a la ayuda de gente en las redes sociales con la difusión y a la ayuda de muchos famosos, que no me han permitido dar sus nombres, pero han pagado el abogado y los honorarios. Esto de no haber sido por las redes no pasaba”, aseguró Stein en diálogo con la prensa.