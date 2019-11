Espionaje ilegal: Stornelli confirmó que declarará ante Ramos Padilla

Embed



"Ya mandamos escrito a Padilla y al procurador general, voy a ir en los próximos días y daremos las explicaciones que correspondan", dijo el fiscal en declaraciones a C5N.



Además señaló que no hay fecha para su declaración, pero que será en breve. "Voy a ir en los próximos días y todas las inquietudes que tenga el juez padilla van a ser aclaradas", dijo.



Stornelli está acusado de formar parte de una red ilegal de espionaje con políticos, abogados y agentes de inteligencia. Es en la causa en la que está preso y procesado el falso abogado D´Alessio.

El juez Ramos Padilla había citado a Stornelli a indagatoria en varias oportunidades. Pero el fiscal no se presentó a ninguna bajo el argumento de que el magistrado no le generaba garantías y que había planteos que no estaban resueltos. Así, el fiscal fue declarado en rebeldía pero no podía ser detenido para que sea llevado a declarar porque como fiscal tiene fueros.

En ese sentido, Stornelli explicó que la decisión de presentarse no tiene que ver con el cambio de gobierno. "Nunca tuve protección política. Yo dije que terminada la causa cuadernos iba a declarar como cualquier ciudadano", aclaró.