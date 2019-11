Riquelme, sobre el último Superclásico: "No sé si me hubiera animado a jugarlo"

"No me hubiese animado a jugar este partido. Había mucha presión. Fue difícil jugarlo", manifestó el 10 en diálogo con Fox Sports.



"No me duele que River juegue la final porque juega bien. En cancha de Boca fuimos superiores como ellos fueron mejores en su cancha. Nos faltó un gol. Lo hicimos, pero fue mano. Valoro a los muchachos, no sé si yo hubiera jugado con tanta presión", puntualizó Román.



Además, el ex futbolista, que se prepara para su partido despedida en La Bombonera el próximo 12 de diciembre, agregó: "Sufro mucho cuando River nos gana, no me gusta".