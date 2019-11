Riquelme pidió unión en Boca: "El hincha verdadero no es del oficialismo o de la oposición"

"El hincha verdadero no es hincha del oficialismo, de la oposición o de la verdadera oposición como se hacen llamar algunos. No interesa quién es el presidente. Tenemos que ayudar todos", manifestó Román en diálogo con Fox Sports.

"ESTOY CANSADO DE VER CÓMO SE PELEAN" - Juan Román Riquelme pidió la unidad de todas las fuerzas políticas. "Yo no soy del oficialismo ni de la oposición... soy bostero", agregó.

Al respecto, el ex futbolista agregó: "Hay que encontrarle la vuelta, todos juntos y volver a estar en lo más alto. Es un deseo mío, porque yo amo a mi club. Creo que se puede, deberían demostrar que se puede porque ya estuvieron todos juntos".



En los últimos tiempos, al 10 se lo vinculó con diferentes candidatos y, ante esto, Riquelme dijo no ser "el caballito de batalla de ninguno ni el as bajo la manga de alguno".



"Si hay unión yo puedo pensar en ser presidente o en ser lo que sea", aseguró el ex jugador de 41 años luego de admitir que ya habló con todos los candidatos que pelean por ser el nuevo mandamás del club de la Ribera.