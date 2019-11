Un chico tenía calor y no lo dejaron ir al colegio en short: cayó en pollera

Salteño con pollera

El insólito suceso ocurrió en el colegio Mariano Moreno. El joven con falda protagonizó un video que se viralizó. “Con pantalón corto no nos dejan venir así que vengo con pollera”, cuenta en la grabación.

“¿Y no te dicen nada?”, le preguntaron. “Y no, si vengo con el uniforme del colegio...”, señaló.

En declaraciones al diario salteño El Tribuno, una de las maestras aseguró que la decisión no generó inconvenientes. “No pasó nada, no generó problemas, no hubo manifestaciones. Ese día teníamos una jornada sobre literatura y lo vi al chico a la mañana y estaba vestido correctamente. El chico se puso una pollera de una compañera, en algún momento lo filmaron pero no pasó de eso”.

“Es una normativa de la institución, el uniforme es algo que protege a los alumnos si les sucede algo fuera del colegio. Aparte es una manera de enseñar desde jóvenes que las instituciones hay que respetarlas”, concluyó la docente.

¿Se animarán sus compañeros a imitarlo?