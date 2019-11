Un chico de 14 años fue denunciado por violar a una beba

Tras la denuncia, la fiscalía confirmó que están investigando el caso. Además, tomará intervención la Defensoría de Menores y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro. El agresor, por su parte, al tratarse de un adolescente, es inimputable para la Justicia.



Según informaron los medios locales, la beba debió ser atendida en el hospital allense, donde se corroboraron las lesiones en la zona genital. Aparentemente, fue la madre de la nena quien sorprendió al adolescente de 14 años agrediendo sexualmente a la beba.

Si bien en un principio, la mujer quiso hacer la denuncia en la Comisaría de Allen, en el lugar no se la tomaron por tratarse de un menor.

Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron a LM Cipolletti, que recibieron una denuncia pero que al ser menor de edad e inimputable el presunto agresor, no se puede avanzar con medidas procesales.“Se procedió a dar intervención a la defensora del Menor y a la Senaf“, explicaron al respecto.

El hecho se conoció luego de que un familiar del supuesto agresor utilizara sus redes sociales para denunciar a su propio hermano. La publicación estaba acompañada por un mensaje en el que la persona contaba todo lo que había ocurrido.

Según el régimen penal de la minoridad, no es punible el menor que no haya cumplido 16 años. Tampoco lo es el que no haya cumplido 18 años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación.