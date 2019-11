Hugo Moyano: "No voy a ser el nuevo presidente de la CGT"

"No tengo ganas de ser el nuevo presidente de la CGT. Hay muchos compañeros jóvenes, no voy a decir nombres porque no tiene sentido. Transmitimos nuestra experiencia y errores, esto va a ayudar para entender la necesidad de estar todos unidos”, sostuvo el actual líder de la CGT en "Novaresio 910".

Alberto Fernández y Moyano, juntos en la reunión de la CGT

Este viernes está previsto un plenario de secretarios generales de la CGT en la sede de la calle Azopardo al 800 en la que también se espera la asistencia de Alberto Fernández. Al respecto, Moyano confirmó su asistencia y sostuvo que “es importante que el presidente electo en este día muestre que ya está dando fruto su política de cerrar la grieta y llamar a todos para que poma la voluntad necesaria para salir a hablar”.

"Creo que las políticas de Fernández van a reactivar la economía interna dándole la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo a los que menos ganan, a los jubilados. Eso hace que se reactive el consumo interno y que uno esté más esperanzado en salir de esta situación”, dijo Moyano y se mostró “muy optimista con la llegada del próximo gobierno”. “Hay mucha más esperanza que con el gobierno anterior. Como veníamos, no había ningún síntoma de mejora”.

El líder de la CGT reconfirmó su apoyo a Fernández y coincidió en que “hay que superar esta situación histórica lamentable que nos tocó vivir”.

"Doy gracias a Dios que Mauricio Macri y su gobierno se van”, dijo contundente.” Ya no se soportaba más una política de hambre, miseria, mentiras. Es increíble lo que mienten. Ha hecho todo lo contrario a lo que ha dicho en un principio. En su retiro pretende hacer creer que deja un país en condiciones excelentes”, reflexionó y por último lanzó: "¿Faltan 32 días para que se vaya Macri? Ojalá quedara menos”.