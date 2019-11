Lluvia también de memes por la suspensión de Colón - Independiente del Valle

-Colon jugo el partido más importante de su historia

-mucha lluvia en Paraguay no?

-si, se tuvo q suspender

-parece que la Conmebol no se la vio venir

-pero vos estás diciendo que la Conmebol tiene la culpa de q llueva Raúl?

-no, eso lo decís vos, ya se va saber la verdad pic.twitter.com/VrF4ZCuZKd