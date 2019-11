Susana Malcorra: "No sé por qué Macri no llamó golpe de Estado a lo que pasó en Bolivia"

"La interrupción del mandato presidencial vigente; la interrupción no avalada por el Congreso o el parlamento; y el rol de las fuerzas armadas. Reunidas estas condiciones, desde mi evaluación estamos frente a un golpe de Estado", manifestó la ex canciller en declaraciones a "Crónica Anunciada" por FM Futurock.



Para Malcorra, el análisis sobre el golpe de Estado tiene que separarse de las cuestiones ideológicas. "Evo Morales es un presidente electo democráticamente. Una cosa no quita la otra, más allá de la cuestión ideológica", dijo.

En ese sentido, Malcorra señaló que "La región supo decirle Nunca Más a los golpes", dijo. "Me parece peligroso que ahora se pongan consideraciones en torno al golpe en Bolivia", recalcó.



"Me preocupa mucho la situación en las calles de Bolivia. Hay que pacificar urgente", indicó.



La a ex ministra de Relaciones Exteriores explicó además que a "Bolivia se le podría aplicar la cláusula democrática en la OEA y en el Mercosur".

Sobre la postura del presidente Mauricio Macri y el canciller, Jorge Faurie, quienes consideraron que faltan elementos para hablar de que en el país vecino hubo un atropello a la democracia, Malcorra aseguró que su lectura "tiene tinte ideológico" y señaló que "No es una postura constructiva.Argentina a desde su propia vivencia tiene que ser muy clara en estas cuestiones".