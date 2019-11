Alberto Fernández: "Estados Unidos volvió a las peores épocas de avalar golpes de Estado en América Latina"

Y agradeció a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, por haberle dado asilo político a Morales y la generosidad de Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay por intervenir en el traslado.

Fernández contó además que el presidente de Bolivia viajó acompañado del vicepresidente García Linera y la ministra de Salud Gabriela Montaño.



Además pidió una salida institucional a la crisis. "Espero que Bolivia recupere la democracia rápidamente, que haya elecciones libres sin proscripciones", expresó.

"Si hay proscripciones a Evo y su partido es que no querían competir democráticamente con ellos", añadió. "En la región debemos garantizar la democracia en todos los casos".

Acerca de la postura del canciller y Mauricio Macri, el presidente electo señaló que"Faurie dijo 'dejemos que los bolivianos solucionen sus problemas', pero no advierten lo mismo con Venezuela. Yo no sé qué necesita Faurie para reconocer un golpe de Estado".

"Yo sé cómo piensa Macri y no esperaba algo muy distinto a lo que me dijo", manifestó. Sí me preocupó que alguien en la Cancillería cierre las embajadas y consulados en Bolivia para impedir que la gente se resida allí", agregó.



Finalmente, Fernández aseguró que "Debemos valorar que en la Argentina, pese a la crítica situación económica, estamos transcurriendo una transición en paz, eso habla de nuestra madurez".