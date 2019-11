Golpe de Estado en Bolivia: los diputados del FPV-PJ presentaron en el Congreso un proyecto de repudio

Según anunció el presidente del bloque Agustín Rossi por Twitter, el proyecto fue ingresado hoy al Congreso por Mesa de Entrada.

"Desde el bloque de diputados FPV-PJ presentamos un proyecto de repudio al golpe de Estado en Bolivia. El Congreso debe condenar estas acciones y velar para resguardar la democracia del país hermano. Exigimos también que se resguarde la integridad física de Evo Morales y dirigentes del MAS", tuiteó hoy Rossi.

El Congreso debe condenar estas acciones y velar para resguardar la democracia del país hermano. Exigimos también que se resguarde la integridad física de @evoespueblo y dirigentes del MAS.

La sesión especial en Diputados se realizaría el próximo miércoles.



En tanto, Morales viajó este martes desde el aeropuerto internacional de Asunción, en Paraguay, con rumbo a México donde le darán asilo político.

Evo desde La Paz partió rumbo al país azteca, pero se vio obligado a hacer tierra en Paraguay al no disponer de autorización para volar sobre cielo peruano.

Junto al ex presidente viajan su hermana, Esther Morales Ayma; su hija, Eva Liz Morales Alvarado; el ex vicepresidente del país, Álvaro García Linera; y la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño.