Echaron a Darío Gandín de Atlético de Rafaela por ir a ver a Colón sin permiso

El club rafaelino emitió un comunicado donde informó “la desvinculación de Darío Gandín como scouting de Fútbol” y explicó que la separación de su cargo “responde a una falta laboral que le fuera oportunamente comunicada”.

Por su parte, Gandín dijo que había avisado “dos semanas antes a uno de los dirigentes de las inferiores, pero él pensó que le estaba haciendo una broma".

"El fin de semana lo tenía libre, me fui a ver la final de la Sudamericana y cuando regresé me informaron desde el club que estaba desvinculado por ir a ver el partido”, manifestó el ex delantero a TyC Sports.

Y agregó: “Era un fin de semana libre que no tenía trabajo en el club, y en mi vida personal hago lo que quiero".

Gandín avisó también que “hace tres meses y medio que estaba trabajando y no había firmado” contrato, aunque clarificó: “No voy a tomar medidas, no tengo la misma manera de manejarme que ellos, pero estoy más que tranquilo porque no hice nada malo”.

El comunicado oficial del club:

"La Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela, por medio de la presente, comunica la desvinculación del Sr. Darío Gandín como Scounting de Fútbol. Se informa que la separación de su cargo responde a un incumplimiento en su función que le fuera oportunamente comunicado.

Bajo ninguna circunstancia la determinación refiere a diferencias institucionales o simpatías hacia otros clubes que puedan manifestar las personas que se desempeñan en cada una de las áreas de nuestra entidad".