Nuevo ataque de Juntos por el Cambio a un periodista de C5N: "Su rol es ser un violento"

amadeo lautaro maislin.mp4



"No hablo con la gente pagada para joder. No me rompás más las pelotas", se sacó el diputado, antes de amenazarlo. "Le voy a dar una piña en 30 segundos", dijo adelante de algunos de sus compañeros de bloque que intentaron contenerlo. "Rata", "insolente", le dijo Amadeo para completar.

Sin embargo, este miércoles el diputado aseguró que: "Yo le dije a mis compañeros esa frase, no a él".

"Yo tengo derecho a no ser acosado. Por ser diputado me convierto en un objeto de la violencia generada por este señor, por intereses comerciales, porque lo que quiere es convertirse en una estrella del periodismo argentino", dijo Amadeo en diálogo con Radio Con Vos 89.9.

"Esta todo grabado y él lo edito. Tengo derecho a que me respete. Su rol en la vida es ser un violento", señaló.