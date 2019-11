Evo Morales avisó desde México que está dispuesto a volver a Bolivia si el pueblo se lo pide

Asimismo, Morales propuso la instalación un "diálogo nacional" como "única forma de parar" la crisis desatada a partir de las elecciones del 20 de octubre pasado.

"Si mi pueblo pide, estamos dispuestos a volver para pacificar, pero es importante el diálogo nacional", dijo el ex mandatario en conferencia de prensa.

"Qué bueno sería un diálogo nacional, planteado desde aquí, abierto sin ser con agenda abierta, que participen (grupos) cívicos, políticos que han perdido las elecciones, movimientos sociales de los distintos sectores", agregó.

Asilado en México, el depuesto presidente de Bolivia contó cómo se armó el golpe de Estado y criticó el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"La parte más importante dice que el MAS de Evo ganó, pero que no estaban seguros si en primera vuelta. Entonces, deberían haber dicho que había segunda vuelta, y no llamar a nuevas elecciones", dijo Morales.

Ante esta situación, el ex mandatario afirmó que el organismo no está al servicio de los pueblos latinoamericanos, sino de EEUU. "Habría que cambiarle el nombre a Organización de los Estados del Norte", aseguró.



En su discurso el presidente también se defendió de las acusaciones de fraude en las elecciones del 20 de octubre. "Nunca he pedido a las autoridades que hicieran algo ilegal", manifestó.

Morales también se refirió a su dimisión, y afirmó que se debió a los diversos actos de violencia que se dieron el día anterior, entre los que denunció la quema de la casa de su hermano y de varios de sus gobernadores, además de amenazas de muerte a múltiples funcionarios. "Ahora que renunciamos, paren. ¿Por qué siguen con la violencia?", preguntó.

Además denunció que durante las movilizaciones convocadas por partidos opositores en su contra el día 21 de octubre se quemaron tribunales departamentales y actas de escrutinio en Potosí, Sucre y Pando. "Hubo fraude, fraude, fraude", manifestó.

"Hemos convocado al diálogo. Incluso aceptamos desconocer el resultado cuando ganamos en primera vuelta", dijo Morales.

Por otro lado, añadió que la falla mecánica que tuvo el helicóptero en el que viajaba a principios de noviembre "no fue casual". "Quiero que se investigue", afirmó.

Como ya dijo el martes tras llegada al aeropuerto de México, el político destacó que su gran delito "es ser indígena". "No podía entender cómo mis comandantes pudieron tener esa deslealtad. Eso confirma que mi gran delito es ser indígena", subrayó. Además les pidió que no se manchen con la sangre del pueblo", agregó.