Bolivia: Rusia condenó el golpe de Estado, pero reconoce a Jeanine Añez

Rusia reconoció este jueves a Jeanine Añez como presidenta interina de Bolivia. Así lo comunicó el viceministro de Exteriores, Sergei Riabkov, quien advirtió estar preocupado por la falta de quórum en el Parlamento al momento de ser proclamada.



“Nos dimos cuenta de que, cuando fue nombrada para este cargo, no había quórum pleno en el Parlamento, por lo que vemos aquí algunos puntos que, por supuesto, tenemos en cuenta. Pero está claro que será percibida como la líder de Bolivia hasta que la cuestión de un nuevo presidente se resuelva a través de elecciones”, expresó Riabkov.



"Percibimos todo lo que precedió al cambio de poder como acciones que en realidad equivalen a un golpe de Estado. Esto nos recuerda una vez más que ciertas fuerzas utilizan métodos que van más allá de las normas legales para resolver sus propios problemas políticos", agregó el diplomático.



El 12 de noviembre, la senadora opositora Jeanine Añez, de 52 años, asumió la Presidencia interina de Bolivia, en una sucesión sin acuerdo parlamentario aunque avalada por el Tribunal Constitucional que abrió las puertas a unas elecciones generales a corto plazo.



El reconocimiento a la presidenta interina Áñez había llegado ya desde Colombia, Guatemala, Brasil y Estados Unidos, países que a través de mensajes diplomáticos manifestaron su apoyo para que Bolivia supere la crisis en la que se encuentra actualmente.



En contraste, uno de los países alineado decididamente con Morales es México, que le concedió asilo político, y que no prevé apoyar a Áñez amparándose en uno de sus axiomas en política exterior: la Doctrina Estrada, que no otorga "reconocimientos" de gobiernos que puedan "herir la soberanía".



Por su parte, Uruguay también recurrió a su habitual política exterior, después de que el canciller Rodolfo Nin Novoa, asegurara que su país solo reconoce "a presidentes surgidos de elecciones" y consideró un "golpe de Estado" la salida de Morales.