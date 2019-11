Espinoza: "El Gobierno debe cumplir con la resolución del Congreso y reclamar por la institucionalidad en Bolivia"

Espinoza afirmó que "ya no está en discusión el hecho de que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Eso quedó muy claro desde el principio y se reforzó a la luz de los últimos acontecimientos, con una senadora que se autoproclama como presidenta en una sesión sin quorum y sin presencia del partido que tiene la mayoría de la representatividad de los bolivianos, senadora apoyada por los mismos que hicieron renunciar a Evo".

El diputado nacional reclamó al gobierno de Macri que actúe en consecuencia con lo expresado ayer en el Congreso de la Nación.

"No sólo se trata de no reconocer a quien está usurpando la Presidencia de Bolivia, cosa que es tan salvaje que hasta el gobierno de Macri no acepta, sino que se debe calificar lo sucedido en forma oficial como un golpe de Estado, denunciar internacionalmente a quienes lo cometieron y reclamar la vuelta a la verdadera institucionalidad con nuevas elecciones, tal como lo había hecho Evo Morales antes de que fuera víctima de esta atrocidad que sigue cobrando vidas y destruyendo a nuestro hermano país”.

El legislador fue enfático al señalar que “el Gobierno está a tiempo de corregir el gravísimo error que viene cometiendo desde que se dio el golpe de Estado. Nosotros en el Congreso levantamos la voz y representamos realmente el pensamiento de la mayoría del pueblo argentino y es que en Bolivia hubo un golpe de Estado. De esa manera generamos todos los mecanismos para que los organismos internacionales en los que la Argentina tiene representación suceda lo mismo. Queremos que se termine esta triste situación”, concluyó.