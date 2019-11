Anularon el juicio por el crimen de un hombre: sus asesinos podrían quedar en libertad

La Cámara de Casación Penal bonaerense anuló el fallo por el que fueron condenados a prisión perpetua Luis María Salsamendi, abogado y ex cuñado del hombre, y sus secuaces: José De Marco, empleado del estudio jurídico de Salsamendi; Pablo Mattano, Walter Isla, Jorge Leiva y el pai umbanda Luis Duré.

Salsamendi murió en la cárcel, pero el resto de los acusados sigue tras las rejas a excepción de De Marco, quien recibió el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad y porque sufre un problema cardíaco. Además, dos de las personas en cuestión transicionaron y ya tienen sus DNI femeninos con nombres acordes.

El juicio volverá a hacerse en el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Lomas de Zamora, pero con una nueva fiscal en vez del anterior, Sebastián Scalera.

Este miércoles en el TOC3 se le ofreció a la familia aceptar un juicio abreviado en el que "se reducían algunos cargos para que como máximo les puedan dar 15 años de cárcel, lo cual significa prácticamente salir en libertad porque estuvieron 3 años previos al juicio, más 8 desde la sentencia", como explicó Ariel Mantelman a minutouno.com.

Los Mantelman se negaron a firmar el juicio abreviado.

"Cuando nos enteramos no lo podíamos creer, pensamos que había un error. Salimos del tribunal después de siete horas. Es muy desgastante todo. Por un lado te tira para abajo, y por el otro es para decir: 'frente en alto y los tenemos que volver a meter presos'", expresó el hombre.

En el tribunal le explicaron a la familia que dos de los tres jueces del TOC3 de Lomas de Zamora habían expresado en el fallo que estaban de acuerdo con la condena perpetua a los acusados aunque tenían reservas sobre "el procedimiento que se llevó a cabo para llegar a ese resultado".

Las defensas apelaron varias veces al fallo desde 2011 pero "siempre les habían negado todo", hasta que esta semana Casación hizo lugar a los reclamos.

Jorge Mantelman fue encontrado con un balazo en la cabeza dentro de su Fiat Siena en ruta 4 y calle Espora de la localidad de Villa Transradio, partido de Esteban Echeverría, el jueves 31 de marzo de 2005.

El hombre era empleado del estudio jurídico de Salsamendi, quien le había asegurado que el viernes de esa semana le pagaría una cuantiosa suma que le debía por su labor trayendo casos a la firma.

Además, Mantelman "confrontaba" seguido con su ex cuñado por un dinero que éste le adeudaba a su hermana. "No se llevaban bien en esa época", recordó su hijo.

"A mi viejo le tendieron una trampa. Lo citaron como si fuese un caso de tránsito para llevar al estudio", reveló Mantelman, quien tenía casi 15 años al momento del crimen de su padre.

Salsamendi "tenía sus manejos", según Mantelman, y era "un tipo pesado" que llegó a deberle un monto elevado a sus padres y le pagó a otro empleado de su estudio, De Marco, y a las personas contratadas por él para asesinarlo.

Las pistas no tardaron en salir a la luz porque los asesinos "eran novatos y cometieron errores de novatos", según Mantelman, como usar el celular del abogado después de matarlo para hacer llamados y decir que ya estaba "todo hecho".

"Las pruebas son recontra claras, por eso no se entiende cómo están reabriendo todo. Si nos guiamos por eso deberíamos llegar al mismo resultado, pero a mí me aterra que les bajen un día de sentencia. Eso solo ya me pone loco porque no sé si en el juicio los pueden absolver", señaló.

Raquel Capuya, la madre de Ariel Mantelman y esposa de Jorge Mantelman, se constituyó como particular damnificado en el juicio que culminó en junio de 2011. La mujer llegó a declarar durante 10 horas en una de las audiencias.

Los recuerdos y los detalles pasaron por el filtro de 14 años, pero algunas situaciones quedaron fijas en la memoria de Mantelman.

Tras lograr cinco condenas perpetuas y una de 25 años (para De Marco, que se había fugado a España y fue extraditado con la condición de recibir una pena con ese tope temporal), los Mantelman se encuentran ahora frente a un nuevo juicio, mientras las personas acusadas están detenidas sin sentencia alguna.

"Si me guío por las pruebas tendría que estar 'tranquilo', por así decirlo", convino Mantelman, "pero qué se yo, nunca sabés lo que puede pasar".