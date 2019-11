Venezuela: oficialismo y oposición se movilizaron este sábado en todo el país

Embed Hoy, la gran victoria es de Venezuela: nuestra gente de #Mérida, #Zulia, #Falcón y #Aragua, con fuerza y valentía, se encuentra en las calles alzando la voz.



¡Todos juntos avanzamos por el cambio que anhelamos! #TodaVzlaDespierta pic.twitter.com/IA4mCXjoWM — Juan Guaidó (@jguaido) November 16, 2019

Ante los temores de represión, el opositor llamó a la fuerza pública a ser “leales a la Constitución” y que “si por mala suerte, por miedo, nuevamente reprimen” las manifestaciones del sábado “quiero decirles algo, no será la primera vez para nosotros (...) pero lo que sí les puedo garantizar es algo: no será la última vez que insistamos, que resistamos, que volvamos a la calle hasta lograrlo!”.



Además, indicó que las manifestaciones pacíficas previstas buscan “romper con una falsa normalidad que no existe en Venezuela a la cual (en el gobierno) quieren que nos acostumbremos” y a iniciar un ciclo de “calle sin retorno”.



¿Qué significa ‘calle sin retorno’? (...) es una manifestación sostenida hasta lograr los objetivos” de desbancar al gobierno de Maduro, agregó Guaidó que no detalló si las protestas serían diarias en todo el país. Afirmó que cada día maestros o jubilados manifiestan por ajustes salariales ante la hiperinflación que supera 24.000% en un año.



Por su parte, los seguidores del presidente Nicolás Maduro se manifestaron en la denominada "Marcha contra el fascismo" y contra las acciones golpistas promovidas por Estados Unidos (EE.UU.) y la Organización de Estados Americanos (OEA) en América Latina.

Embed ¡Movilizados y Alertas! Hoy #16Nov las calles de Caracas se llenan de la alegría de nuestro pueblo para defender su sagrado derecho a la democracia, la libertad, la convivencia y la felicidad. Digamos al mundo que Venezuela está de pie y en Paz, construyendo la Patria socialista. pic.twitter.com/xS4mFh4Jtv — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 16, 2019



Organizaciones y movimientos sociales marcharon en respaldo al Gobierno venezolano desde tres puntos de la capital para hacer un recorrido hasta el Palacio de Miraflores.



El chavismo rechazó el golpe de Estado en Bolivia y llevó a cabo durante toda la semana una jornada de movilizaciones populares en solidaridad con el presidente Evo Morales y el pueblo boliviano brutalmente reprimido por oponerse al golpe de Estado.