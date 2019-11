Alberto Fernández reclamó "elecciones rápidas y sin proscripciones" en Bolivia

"No he tenido contacto ni con Almagro ni con Bachelet. Sí he pedido que la ONU se involucre. Sé que ha habido de parte de dirigentes del Grupo de Lima comunicación con Bachelet. Lo que está pasando en Bolivia es de una gravedad inusual y lo de la OEA es de una gravedad doble", aseguró en una entrevista con el programa "El fin de la metáfora" por Radio 10.

Además, apuntó contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro: "Su temor es que se sepa la verdad de la situación. Lo que hizo la OEA fue precipitar el informe para que se conozca el día domingo que fue el día que todo ocurrió. Pensé que podían ser más cuidadosos con la formas, en Bolivia las cosas están muy mal, han usurpado el poder lisa y llanamente".

Con el golpe ya consumado, afirmó que "lo que tenemos que pedirle que el proceso electoral se haga rápido y sin proscripciones para recuperar la democracia".