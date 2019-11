Guiño de Evo Morales a una mediación de la Unión Europea o de Pepe Mujica

"Qué bueno sería que España o Zapatero, experto en mediación, Pepe Mujica u otros gobiernos se sumen como mediadores para la pacificación", declaró durante una entrevista con la agencia EFE.

Si bien reveló que no tuvo diálogo con diplomáticos europeos tras su renuncia en medio del amotinamiento de policías y militares, el pasado 10 de noviembre, calificó como positiva la intervención de España y algunos países de la UE.

No obstante, cuestionó a "algunos países de la Unión Europea que tomaron otra posición", en referencia al apoyo de Reino Unido a Jeanine Áñez. "No me gustó, pero si toman esta posición (de mediadores) bienvenidos", agregó.

También diferenció la ayuda que podría brindar España u otros gobiernos europeos de la que ofrece Estados Unidos, "que siempre está condicionada".

Evo Morales también llamó a sus compatriotas a que terminen con los enfrentamientos, al tiempo que afirmó tener "mucho miedo" de que se desate una guerra civil.

"En nuestra gestión hemos unido campo y ciudad, oriente y occidente, profesionales y no profesionales. Ahora vienen grupos violentos. Pandilleros y drogadictos pagados. Incluso se han infiltrado en las universidades y se organizan como paramilitares", advirtió.