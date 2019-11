Malena Galmarini, a Alberto Fernández: "Le pido que no seamos más de lo mismo"

En una entrevista para el programa Right Now, de C5N, Julieta Camaño le preguntó a la mujer de Sergio Massa cómo se se ve en su nuevo rol, y ella, luego de pensar unos segundos, quebró en llanto.

"Me veo representada por este próximo Gobierno. Y voy a decir algo que no es políticamente correcto", comenzó.

Luego agregó: "Creo que Argentina no tiene muchas más vueltas y me angustia lo que está pasando porque siento que no tenemos más vueltas. Y hay algo que le pedí a Alberto cada vez que lo veo es que no seamos más de lo mismo".

"No sé cuántas veces más yo puedo ir a decirle a la gente que confíe, que nos acompañe y nos vote para después hacer lo mismo. Tengo toda mi esperanza, mi deseo y fuerza en no ser más de lo mismo. Quiero que valga la pena ser política, que mis conciudadanos y compatriotas alguna vez sientan orgullo de quienes hacemos política", siguió.

Galmarini también habló de las ganas de Massa de ser presidente. "Yo desde que lo conozco que Sergio quiere ser presidente. Él respira peronismo, militancia, política. En el mientras tanto hay cosas que hacer, una Argentina por reconstruir, que levantar", aseguró, para luego definir la decisión de Cristina Fernández de acompañar a Fernández como vicepresidenta.

"Me pareció un gran gesto de generosidad, de grandeza, de amor por la Patria entendiendo que no nos había alcanzado a ninguno solo, que había que juntarse y que para eso todos tenían que ceder", reflexionó.