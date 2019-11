Necochea: se entregó el hombre que mató a tiros su mujer y se atrincheró en su casa

El hombre fue identificado como Guillermo Farías y mató a Natalia Bandiera, con quien estaba separado desde hace una semana. La mujer tenía tres hijos y al momento del terrible femicidio se encontraban dos de ellos en el hogar, pero una adolescente de 12 años logró escapar a la casa de un vecina.

pareja necochea

Se desconoce aún si la chica presenció el crimen, pero según la prensa local, el femicida le habría dicho a la adolescente: -alrededor de las 16 cuando irrumpió en el hogar donde ya no vivía- "Voy a matar a tu mamá y no me vas a perdonar".

atrincherado necochea Crédito: www.diario4v.com/

Además, el periodista local Alejandro Sánchez aseguró en declaraciones televisivas que la pareja había tenido ayer sábado una fuerte discusión en la calle a una cuadra de la casa.

En tanto, una amiga de Natalia contó desgarrada en declaraciones televisivas que la pareja ya se había separado una vez y que volvió con Farías porque él le había prometido que "había cambiado".

El crimen ocurrió en la casa ubicada en el barrio Los Tilos 3, calle 100 al 4600. Allí trabajaron más de 10 patrulleros junto con el Grupo Halcón que negoció con el hombre su entrega, que se efectivizó pasadas las 20.

Según diario4v.com, el mismo Farías habría asegurado a los policías que le dio tres disparos a su pareja y con él se encontraba el hijo menor de la pareja.