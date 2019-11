La Anmat prohibió un aceite de coco, un suplemento dietario y termómetros digitales

aceite de coco

La Disposición N° 9256/2019 se prohibió la comercialización en todo el territorio nacional del producto “Aceite de Coco, 100% Natural, Sabor Neutro”, proveniente de Indonesia, por no cumplir la normativa alimentaria vigente.

La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAI) declaró que el rótulo no indica domicilio de la razón social y no consigna la información obligatoria de identificación de origen del producto en cuestión. Por eso, determinó que no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República.

suplemento dietario

En tanto, la Disposición N° 9257/2019 se anunció la prohibición de la comercialización del producto “Lepidium meyenii walpers, pretostado de selecta calidad A-1, marca: VITAMACA, elaborado por Productos Naturales E.I.R.L., Distribuidor: LIP & Hnos S.A., domicilio: Monte Los Pinos N° 256, Stgo de Surco, Lima, Perú”, por no cumplir con la normativa alimentaria vigente.

Termómetro digital

Por último, la ANMAT anunció en la Disposición N° 9263/2019, la prohibición del uso, comercialización y distribución “hasta tanto se encuentre inscripto en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica” de dos termómetros digitales: “TEMP DIGITAL Oral Thermometer – VERIDIAN healthcare – 60 Second Readout – Made in China" y “DIGITAL Thermometer - 8 Second – VERIDIAN healthcare – Made in China”.